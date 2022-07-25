США передали Украине почти 500 000 доз вакцины от COVID-19
Соединенные Штаты Америки (США) передали Украине почти 500 000 доз вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Государственного департамента США.
"Мы гордимся тем, что поддерживаем народ Украины в ее борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.
При этом не уточняется, вакцину какого производителя решили передать нашей стране. В Украине применялись американские вакцины Pfizer и Moderna.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины рекомендовало делать вторую бустерную вакцинацию против COVID-19. Прививки могут получить люди старше 60 лет и взрослые с хроническими болезнями.
В середине июля Всемирная организация здравоохранения объявила о начале очередной волны пандемии коронавируса в Европе.
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