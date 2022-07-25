США передали Украине почти 500 000 доз вакцины от COVID-19

Соединенные Штаты Америки (США) передали Украине почти 500 000 доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Государственного департамента США.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем народ Украины в ее борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, вакцину какого производителя решили передать нашей стране. В Украине применялись американские вакцины Pfizer и Moderna.