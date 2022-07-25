США передали Україні майже 500 000 доз вакцини від COVID-19

Сполучені Штати Америки (США) передали Україні майже 500 000 доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Державного департаменту США.

"Ми пишаємося тим, що підтримуємо народ України в її боротьбі з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

При цьому не уточнюється, вакцину якого виробника вирішили передати нашій країні. В Україні застосовувалися американські вакцини Pfizer і Moderna.