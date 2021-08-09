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В США планируют ввести обязательную вакцинацию для военных

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США, Понедельник 09 августа 2021 21:39
В США планируют ввести обязательную вакцинацию для военных Фото: министр обороны США Остин Ллойд (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Пентагон намерен обязать военнослужащих Соединенных Штатов вакцинироваться от коронавируса до 15 сентября. Этот срок может быть перенесен, если вакцина получит окончательное одобрение FDA или если уровень заболеваемости продолжит расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Я буду добиваться одобрения президента, чтобы сделать вакцины обязательными не позднее середины сентября или сразу после получения лицензии Управления по контролю за продуктами и лекарствами, в зависимости от того, что наступит раньше", - заявил министр обороны Ллойд Остин.

Он добавил, что если уровень инфекции возрастет и потенциально повлияет на боеготовность армии, "я без колебаний приму меры раньше или порекомендую президенту другой курс, если сочту это необходимым". Чтобы защитить нашу страну, нам нужны здоровые и готовые силы".

Ожидается, что меморандум будет опубликован в понедельник.

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