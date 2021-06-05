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В США подростков призывают пройти вакцинацию: госпитализированных стало больше

Новина українською →
США, Суббота 05 июня 2021 04:54
В США подростков призывают пройти вакцинацию: госпитализированных стало больше Фото: в США детей призывают прийти на вакцинацию (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США подростков просят как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Проблема в том, что госпитализировать с этим диагнозом стали больше детей.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), новые данные исследователей агентства показали, что каждому третьему подростку, заболевшему COVID-19 в начале этого года, потребовалась госпитализация.

Директор CDC Рошель Валенски выразила обеспокоенность по этому поводу. Она отметила, что в некоторых случаях подросткам требуется искусственная вентиляция легких.

"Я глубоко обеспокоена количеством госпитализированных подростков и опечалена количеством подростков, которым требовалось лечение в отделениях интенсивной терапии или искусственной вентиляции легких", - заявила Валенски.

В отчете CDC говорится, что уровень госпитализации из-за COVID-19 в США значительно увеличился среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Из 204 подростков, госпитализированных с 1 января по 31 марта, 31,4% были госпитализированы в отделение интенсивной терапии и около 5% нуждались в ИВЛ.

Валенски отметила, что этих страданий можно было бы избежать, если бы дети прошли вакцинацию.

Напомним, в Евросоюзе начинают вакцинировать подростков от коронавируса. Пройти вакцинацию могут дети от 12 лет.

Ранее сообщалось, что вакцинировать детей от коронавируса скоро начнут и во Франции.

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