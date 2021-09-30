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В США провели новое исследование эффективности вакцины AstraZeneca

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США, Четверг 30 сентября 2021 02:16
В США провели новое исследование эффективности вакцины AstraZeneca Фото: эффективность вакцины AstraZeneca исследовали в США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США провели новые клинические испытания, чтоб определить эффективность вакцины AstraZeneca. Отмечается, что прежние данные исследований, предоставленные британским производителем лекарств в марте, уже устарели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Данные включают показатели более 26000 добровольцев в США, Чили и Перу, которые получили две дозы вакцины AstraZeneca с интервалом примерно в месяц. Результаты были опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии.

Исследование показало, что вакцина AstraZeneca продемонстрировала 74% эффективности в предотвращении симптоматических заболеваний. Также отмечается, что эффективность вакцины увеличивается до 83,5% у людей в возрасте от 65 лет и старше. Согласно новому исследованию, эффективность вакцины оказалась ниже, чем промежуточный показатель, который в марте опубликовал британский производитель лекарств. Тогда эффективность AstraZeneca оценивалась в 79%.

Отмечается, что у более чем 17 600 участников, получивших вакцину, не было тяжелых и критических случаев заболеваемости по сравнению с 8 такими случаями среди 8 500 добровольцев, получивших плацебо. Также в группе, получившей плацебо, зафиксировано 2 случая смерти от коронавируса.

Также в исследовании говорится, что у вакцинированных AstraZeneca не было случаев тромбоза.

Напомним, что вакцина Moderna защищает от госпитализации лучше других вакцин. Об этом заявили в CDC.

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