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У США провели нове дослідження ефективності вакцини AstraZeneca

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США, Четвер 30 вересня 2021 02:16
У США провели нове дослідження ефективності вакцини AstraZeneca Фото: ефективність вакцини AstraZeneca досліджували в США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У США провели нові клінічні випробування, щоб визначити ефективність вакцини AstraZeneca. Відзначається, що колишні дані досліджень, надані британським виробником ліків в березні, вже застаріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дані включають показники понад 26000 добровольців у США, Чилі та Перу, які отримали дві дози вакцини AstraZeneca з інтервалом приблизно в місяць. Результати були опубліковані в медичному журналі Нової Англії.

Дослідження показало, що вакцина AstraZeneca продемонструвала 74% ефективності в запобіганні симптоматичних захворювань. Також наголошується, що ефективність вакцини збільшується до 83,5% у людей у віці від 65 років і старше. Згідно з новим дослідженням, ефективність вакцини виявилася нижчою, ніж проміжний показник, який у березні опублікував британський виробник ліків. Тоді ефективність AstraZeneca оцінювалася в 79%.

Відзначається, що у більш ніж 17 600 учасників, які отримали вакцину, не було важких і критичних випадків захворюваності в порівнянні з 8 такими випадками серед 8 500 добровольців, які отримали плацебо. Також в групі, що отримала плацебо, зафіксовано 2 випадки смерті від коронавірусу.

Також в дослідженні говориться, що у вакцинованих AstraZeneca не було випадків тромбозу.

Нагадаємо, що вакцина Moderna захищає від госпіталізації краще за інших вакцин. Про це заявили в CDC.

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