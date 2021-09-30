У США провели нове дослідження ефективності вакцини AstraZeneca

У США провели нові клінічні випробування, щоб визначити ефективність вакцини AstraZeneca . Відзначається, що колишні дані досліджень, надані британським виробником ліків в березні, вже застаріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дані включають показники понад 26000 добровольців у США, Чилі та Перу, які отримали дві дози вакцини AstraZeneca з інтервалом приблизно в місяць. Результати були опубліковані в медичному журналі Нової Англії.

Дослідження показало, що вакцина AstraZeneca продемонструвала 74% ефективності в запобіганні симптоматичних захворювань. Також наголошується, що ефективність вакцини збільшується до 83,5% у людей у віці від 65 років і старше. Згідно з новим дослідженням, ефективність вакцини виявилася нижчою, ніж проміжний показник, який у березні опублікував британський виробник ліків. Тоді ефективність AstraZeneca оцінювалася в 79%.

Відзначається, що у більш ніж 17 600 учасників, які отримали вакцину, не було важких і критичних випадків захворюваності в порівнянні з 8 такими випадками серед 8 500 добровольців, які отримали плацебо. Також в групі, що отримала плацебо, зафіксовано 2 випадки смерті від коронавірусу.