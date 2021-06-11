В США разрешат не одевать маски в аэропортах и на вокзалах

В США разрешат путешественникам не одевать маски в аэропортах и на вокзалах. К такому выводу пришли Центры США по контролю и профилактике заболеваний ( СDC).

В CDC пришли к такому выводу из-за более низкого риска передачи инфекции на открытом воздухе. Однако надевать маски по-прежнему будут требовать в помещении, во всех видах транспорта, независимо от статуса вакцинации.

Изменение означает, что теперь люди смогут снимать маски на улице в ожидании поезда, во внутреннем дворе аэропорта или в транзитных режимах под открытым небом.

Федеральное управление гражданской авиации заявило на этой неделе, что оно получило около 2900 сообщений о недисциплинированном поведении пассажиров с 1 января. В сообщении говорится, что поступило 2200 сообщений о том, что пассажиры отказываются надевать маски.