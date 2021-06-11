В США разрешат не одевать маски в аэропортах и на вокзалах
В США разрешат путешественникам не одевать маски в аэропортах и на вокзалах. К такому выводу пришли Центры США по контролю и профилактике заболеваний ( СDC).
Об этом сообщает Reuters.
В CDC пришли к такому выводу из-за более низкого риска передачи инфекции на открытом воздухе. Однако надевать маски по-прежнему будут требовать в помещении, во всех видах транспорта, независимо от статуса вакцинации.
Изменение означает, что теперь люди смогут снимать маски на улице в ожидании поезда, во внутреннем дворе аэропорта или в транзитных режимах под открытым небом.
Федеральное управление гражданской авиации заявило на этой неделе, что оно получило около 2900 сообщений о недисциплинированном поведении пассажиров с 1 января. В сообщении говорится, что поступило 2200 сообщений о том, что пассажиры отказываются надевать маски.
Изменение произошло и после того, как администрация Байдена провела обширные обсуждения с транзитными союзами и другими группами. Сейчас администрация рассматривает возможность внесения других незначительных изменений касательно использования масок для транзита в помещении. К примеру, может появиться возможность у вакцинированных работников авиакомпаний снимать маски в комнатах, недоступных для общественности.
Напомним, что США передадут 500 млн доз вакцины Pfizer другим странам. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Ранее сообщалось, что штаммы коронавируса получили новые имена от ВОЗ. Некоторые из них переименовали.