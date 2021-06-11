У США дозволять не одягати маски в аеропортах та на вокзалах
У США дозволять мандрівникам не одягати маски в аеропортах і на вокзалах. До такого висновку прийшли центри США з контролю і профілактики захворювань (СDC).
Про це повідомляє Reuters.
У CDC прийшли до такого висновку через більш низький ризик передачі інфекції на відкритому повітрі. Однак надягати маски як і раніше будуть вимагати в приміщенні, у всіх видах транспорту, незалежно від статусу вакцинації.
Зміна означає, що тепер люди зможуть знімати маски на вулиці в очікуванні поїзда, у внутрішньому дворі аеропорту або в транзитних режимах просто неба.
Федеральне управління цивільної авіації заявило на цьому тижні, що воно отримало близько 2900 повідомлень про недисципліновану поведінку пасажирів з 1 січня. У повідомленні йдеться, що надійшло 2200 повідомлень про те, що пасажири відмовляються надягати маски.
Зміна відбулася і після того, як адміністрація Байдена провела великі обговорення з транзитними союзами та іншими групами. Зараз адміністрація розглядає можливість внесення інших незначних змін щодо використання масок для транзиту в приміщенні. Наприклад, може з'явитися можливість у вакцинованих працівників авіакомпаній знімати маски в кімнатах, недоступних для громадськості.
Нагадаємо, що США передадуть 500 млн доз вакцини Pfizer іншим країнам. Про це заявив президент США Джо Байден.
Раніше повідомлялося, що штами коронавірусу отримали нові імена від ВООЗ. Деякі з них перейменували.