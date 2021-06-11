У США дозволять не одягати маски в аеропортах та на вокзалах

У США дозволять мандрівникам не одягати маски в аеропортах і на вокзалах. До такого висновку прийшли центри США з контролю і профілактики захворювань (СDC).

У CDC прийшли до такого висновку через більш низький ризик передачі інфекції на відкритому повітрі. Однак надягати маски як і раніше будуть вимагати в приміщенні, у всіх видах транспорту, незалежно від статусу вакцинації.

Зміна означає, що тепер люди зможуть знімати маски на вулиці в очікуванні поїзда, у внутрішньому дворі аеропорту або в транзитних режимах просто неба.

Федеральне управління цивільної авіації заявило на цьому тижні, що воно отримало близько 2900 повідомлень про недисципліновану поведінку пасажирів з 1 січня. У повідомленні йдеться, що надійшло 2200 повідомлень про те, що пасажири відмовляються надягати маски.