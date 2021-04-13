В США рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson
Федеральные агентства здравоохранения Соединенных Штатов рекомендовали приостановить использования вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. У шести вакцинированных в США развилось редкое заболевание, связанное с тромбами.
Об этом сообщает пресс-служба Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Twitter.
Сейчас изучаются данные о шести зарегистрированных в США случаях редкого и тяжелого типа тромбов у людей после вакцинации.
"В настоящее время эти побочные эффекты крайне редки", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день почти семь миллионов человек в Соединенных Штатах получили прививки вакциной компании Johnson & Johnson.
Напомним, европейский регулятор по медицинским препаратам (EMA) рассматривает возможные связи между вакциной Johnson & Johnson от коронавируса и возникновением тромбов. Сейчас известно о четырех случаях тромбоза после использования препарата.
Кроме того, в США временно закрыли два центра вакцинации от коронавируса Johnson & Johnson - в Северной Каролине и Колорадо. После введения вакцины у некоторых пациентов наблюдались неблагоприятные последствия.