В США рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Федеральные агентства здравоохранения Соединенных Штатов рекомендовали приостановить использования вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson . У шести вакцинированных в США развилось редкое заболевание, связанное с тромбами.

Об этом сообщает пресс-служба Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Twitter.

Сейчас изучаются данные о шести зарегистрированных в США случаях редкого и тяжелого типа тромбов у людей после вакцинации.

"В настоящее время эти побочные эффекты крайне редки", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день почти семь миллионов человек в Соединенных Штатах получили прививки вакциной компании Johnson & Johnson.