У США рекомендували призупинити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson

Федеральні агентства охорони здоров'я Сполучених Штатів рекомендували призупинити використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson . У шести вакцинованих в США розвинулось рідкісне захворювання, пов'язане з тромбами.

Про це повідомляє прес-служба Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в Twitter.

Зараз вивчаються дані про шість зареєстрованих в США випадках рідкісного і важкого типу тромбів у людей після вакцинації.

"В цей час ці побічні ефекти вкрай рідкісні", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні майже сім мільйонів людей у Сполучених Штатах отримали щеплення вакциною компанії Johnson & Johnson.