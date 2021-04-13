ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У США рекомендували призупинити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 13 квітня 2021 14:51
У США рекомендували призупинити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson Фото: у США рекомендували призупинити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Федеральні агентства охорони здоров'я Сполучених Штатів рекомендували призупинити використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. У шести вакцинованих в США розвинулось рідкісне захворювання, пов'язане з тромбами.

Про це повідомляє прес-служба Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в Twitter.

Зараз вивчаються дані про шість зареєстрованих в США випадках рідкісного і важкого типу тромбів у людей після вакцинації.

"В цей час ці побічні ефекти вкрай рідкісні", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні майже сім мільйонів людей у Сполучених Штатах отримали щеплення вакциною компанії Johnson & Johnson.

Нагадаємо, європейський регулятор медичних препаратів (EMA) розглядає можливі зв'язки між вакциною Johnson & Johnson від коронавірусу і виникненням тромбів. Нині відомо про чотири випадки тромбозу після використання препарату.

Крім того, у США тимчасово закрили два центру вакцинації від коронавірусу Johnson & Johnson - в Північній Кароліні і Колорадо. Після введення вакцини у деяких пацієнтів спостерігалися несприятливі наслідки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина від коронавірусу вакцинація Коронавірус Сполучені Штати Америки
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19