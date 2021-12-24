В США сокращают время карантина для медиков из-за всплеска "Омикрона"
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сокращает время пребывания на карнатине для медицинских работников. Это связано с вспышкой заболеваемости новым штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, медики в США, у которых положительный результат теста на COVID-19, но они не имеют никаких симптомов, могут вернуться к работе после семи дней изоляции.
Ранее этот срок составлял 10 дней. Однако сейчас его вынужденно урезали из-за всплеска "Омикрона". По данным CDC, заболеваемость новым штаммом в стране составляет уже 73% случаев заражения.
Однко в CDC также заявляют, что время карантина могут сократить еще больше, если будет нехватка медицинского персонала из-за COVID-19. Там добавили, что медицинские работники, которые были полностью вакцинированы, включая ревакцинацию, не нуждаются в изоляции дома после контакта с пациентами с коронавирусом
В то же время организация National Nurses United назвала опасным решение ослабитькарантин и потребовала от CDC сохранить существующие рекомендации.
"Ослабление рекомендаций по COVID-19 приведет только к дальнейшей передаче, болезням и смерти", - сказал президент National Nurses United Триунфо-Кортез.
Напомним, за сутки 23 декабря в мире зарегистрировали рекордное количество COVID-больных. Такого показателя не было с начала пандемии.