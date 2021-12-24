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У США скорочують час карантину для медиків через сплеск "Омікрону"

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США, П'ятниця 24 грудня 2021 16:02
У США скорочують час карантину для медиків через сплеск "Омікрону" Фото: у США для медиків урізали карантин (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) скорочує час перебування на карнатині для медичних працівників. Це пов'язано зі спалахом захворюваності на новий штам коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, медики в США, у яких позитивний результат тесту на COVID-19, але вони не мають жодних симптомів, можуть повернутися до роботи після семи днів ізоляції.

Раніше цей термін складав 10 днів. Проте зараз його вимушено урізали через сплеск "Омікрона". За даними CDC, захворюваність на новий штам у країні становить вже 73% випадків зараження.

Однак у CDC також заявляють, що час карантину можуть скоротити ще більше, якщо буде брак медичного персоналу через COVID-19. Там додали, що медичні працівники, які були повністю вакциновані, включаючи ревакцинацію, не потребують ізоляції вдома після контакту з пацієнтами з коронавірусом.

У той же час організація National Nurses United назвала небезпечним рішення послабити карантин і зажадала від CDC зберегти існуючі рекомендації.

"Ослаблення рекомендацій щодо COVID-19 призведе тільки до подальшої передачі, хвороб та смерті", - сказав президент National Nurses United Тріунфо-Кортез.

Нагадаємо, за добу 23 грудня у світі зареєстрували рекордну кількість COVID-хворих. Такого показника не було з початку пандемії.

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