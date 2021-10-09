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В США сообщили о возникновении опасного синдрома у детей после коронавируса "Дельта"

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США, Суббота 09 октября 2021 06:51
В США сообщили о возникновении опасного синдрома у детей после коронавируса "Дельта" Фото: Коронавирус "Дельта" вызывает опасный синдром у детей (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США предупреждают об увеличении числа случаев мультисистемного воспалительного синдрома у детей, который возникает после заболевания штамом коронавируса "Дельта". Подробности о болезни сообщили специалисты в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) - это редкое состояние, при котором различные поражаются части тела, включая сердце, легкие, почки, мозг, и кожу. Также воспаляются глаза или органы желудочно-кишечного тракта.

MIS-C чаще всего появляется через четыре-шесть недель после заражения COVID-19. Рост заболеваемости в США последовал после всплеска штамма коронавируса "Дельта" этим летом.

Медики отмечают, что синдром может вызвать тяжелые состояния у детей и оказаться потенциально смертельным. Правда, по данным CDC, большинство детей, у которых диагностирован этот диагноз, выздоравливают с помощью медицинской помощи.

В США было зарегистрировано 46 подтвержденных случаев смерти от MIS-C и 5217 подтвержденных случаев заболеваемости MIS-C. При этом около 61% зарегистрированных случаев заболевания произошли у детей латиноамериканского происхождения или чернокожих. Также отмечается, что чаще всего с заболеванием сталкиваются дети в возрасте от 6 до 11 лет.

Коронавирус в США подтвердили у 5,9 миллионов детей, при этом инфекция MIS-C составляет лишь 0,0009%. Однако в период с июля по август среднее количество ежедневных случаев MIS-C почти удвоилось.

Издание сообщает, что многие педиатрические больницы в США сообщили о всплеске MIS-C в последние месяцы.

Напомним, что в ВОЗ запустили программу по распределению вакцин от коронавируса. По данным организации, в мире нужно вакцинировать 70% населения, чтоб побороть вирус.

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