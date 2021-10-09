У США повідомили про виникнення небезпечного синдрому у дітей після коронавірусу "Дельта"

В США попереджають про збільшення числа випадків мультисистемного запального синдрому у дітей, який виникає після захворювання штамом коронавірусу "Дельта". Подробиці про хворобу повідомили фахівці в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Мультисистемний запальний синдром ( MIS-C) - це рідкісний стан, при якому різні уражаються частини тіла, включаючи серце, легені, нирки, мозок, і шкіру. Також запалюються очі або органи шлунково-кишкового тракту.

MIS-C найчастіше з'являється через чотири-шість тижнів після зараження COVID-19. Зростання захворюваності в США послідувало після сплеску штаму коронавірусу "Дельта" цього літа.

Медики відзначають, що синдром може викликати важкі стани у дітей і виявитися потенційно смертельним. Правда, за даними CDC, більшість дітей, у яких діагностовано цей діагноз, одужують за допомогою медичної допомоги.

У США було зареєстровано 46 підтверджених випадків смерті від MIS-C і 5217 підтверджених випадків захворюваності MIS-C. При цьому близько 61% зареєстрованих випадків захворювання відбулися у дітей латиноамериканського походження або чорношкірих. Також наголошується, що найчастіше із захворюванням стикаються діти віком від 6 до 11 років.

Коронавірус в США підтвердили у 5,9 мільйона дітей, при цьому інфекція MIS-C становить лише 0,0009%. Проте в період з липня по серпень середня кількість щоденних випадків MIS-C майже подвоїлася.