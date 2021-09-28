В США суд разрешил обязать учителей вакцинироваться от COVID

В США могут ввести обязательную вакцинацию против коронавируса среди учителей. Апелляционный суд снял временное постановление о блокировании действия мандата, чтобы услышать протестующих во время прошлых выходных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отметим, что в минувшую пятницу коллегия из трех судей приняла решение ввести временное постановление о блокировании действия мандата, чтобы услышать протест от группы учителей. В конце концов, полномочия касаемо обязательной вакцинации должны были вступить в силу уже в этот понедельник.

Сегодня же, коллегия приняла решение отменить временное постановление.

Адвокаты учителей, со своей стороны, заявили, что потребуют от Верховного суда вмешательства.