У США суд дозволив зобов'язати вчителів вакцинуватися від COVID

В США можуть запровадити обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу серед вчителів. Апеляційний суд зняв тимчасову постанову щодо блокування дії мандату, аби почути протестувальників під час минулих вихідних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Відзначимо, що минулої п’ятниці колегія з трьох суддів прийняла рішення запровадити тимчасову постанову щодо блокування дії мандату, аби почути протест від групи вчителів. Зрештою, повноваження щодо обов’язкової вакцинації повинні були набрати чинності вже цього понеділка.

Сьогодні ж, колегія прийняла рішення скасувати тимчасову постанову.

Адвокати вчителів, зі свого боку, заявили, що вимагатимуть від Верховного суду втручання.