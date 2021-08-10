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В США увеличилась заболеваемость COVID-19 среди детей: больницы переполнены

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США, Вторник 10 августа 2021 06:59
В США увеличилась заболеваемость COVID-19 среди детей: больницы переполнены Фото: в США коронавирусом болеют дети (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США сообщают о тревожной тенденции - растет заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков. Резкий рост заболеваемости наблюдается после того, как дети стали возвращаться в школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

В США в последние недели резко увеличились случаи заболеваемости и госпитализации детей и подростков.

В недавно опубликованном еженедельном отчете о случаях COVID-19 в США, Американская академия педиатрии (AAP) и Ассоциация детских больниц (CHA) обнаружили, что почти 94000 заболевших коронавирусом - это дети.

Наихудшая ситуация в Луизиане и Флориде. Врач доктор Марк Клайн в Новом Орлеане отмечает, что среди госпитализированных с коронавирусом немало совсем маленьких пациентов.

"Мы госпитализируем рекордное количество детей. Половина детей в нашей больнице сегодня моложе двух лет. Большинству остальных детей от пяти до десяти лет - они еще слишком малы для вакцинации", - отметил доктор.

Но наиболее тяжелая ситуация с госпитализацией детей во Флориде. Там лечение получают 179 маленьких пациентов. Также утром понедельника в детской больнице Никлауса в Майами одному ребенку была сделана искусственная вентиляция легких.

За Флоридой следует Техас - 161 ребенок заболел коронавирусом. А в Калифорнии 98 подтвержденных случаев среди детей, которые получают помощь в больницах..

Напомним, что в США вакцину от коронавируса уже получили половина населения страны.

Также сообщалось, что в США вернули масочный режим. Маски нужно носить даже вакцинированным людям.

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