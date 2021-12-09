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США выпустили препарат с искусственными антителами коронавируса

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США, Четверг 09 декабря 2021 15:14
США выпустили препарат с искусственными антителами коронавируса Фото: США выпустили лекарство с искусственными антителами коронавируса (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В США допустили к применению медикамент Evusheld, предназначенный для людей с ослабленным иммунитетом, которые не могут сделать прививку от коронавируса. В нем содержатся синтетические антитела коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в среду, 8 декабря, выдало экстренное разрешение на использование препарата Evusheld, разработанного компанией AstraZeneca", - пишет издание.

При этом в организации предупредили, что препарат не является альтернативой для людей, которым рекомендована вакцинация от коронавирусной инфекции. Он предназначен только для тех, у кого ослабленная иммунная система и тех, кто не может быть привит по медицинским причинам или из-за сильной аллергии.

Evusheld можно давать пациентам старше 12 лет. Препарат содержит комбинацию из двух видов синтетических антител, которые вводятся путем двух инъекций друг за другом. Эти антитела помогают иммунной системе бороться с коронавирусом, атакуя спайковый белок, позволяющий вирусу внедряться в клетки. По данным FDA, данный медикамент защищает от заражения коронавирусом в течение полугода.

Стоит отметить, что его не могут использовать уже инфицированные пациенты.

Напомним, 9 декабря государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая одобрило первый в стране комбинированный терапевтический препарат от коронавируса. Лекарство было изготовлено на основе нейтрализующих антител.

По данным клинических испытаний, комбинированная терапия может снизить риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска примерно на 80%.

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