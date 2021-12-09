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США випустили препарат зі штучними антитілами коронавірусу

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США, Четвер 09 грудня 2021 15:14
США випустили препарат зі штучними антитілами коронавірусу Фото: США випустили ліки зі штучними антитілами коронавірусу (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У США допустили до застосування медикамент Evusheld, призначений для людей з ослабленим імунітетом, які не можуть зробити щеплення від коронавірусу. У ньому містяться синтетичні антитіла коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) в середу, 8 грудня, видало екстрений дозвіл на використання препарату Evusheld, розробленого компанією AstraZeneca", - пише видання.

При цьому в організації попередили, що препарат не є альтернативою для людей, яким рекомендована вакцинація від коронавірусної інфекції. Він призначений тільки для тих, у кого ослаблена імунна система і тих, хто не може бути щеплений з медичних причин або через сильну алергії.

Evusheld можна давати пацієнтам старше 12 років. Препарат містить комбінацію з двох видів синтетичних антитіл, які вводяться шляхом двох ін'єкцій одну за одною. Ці антитіла допомагають імунній системі боротися з коронавірусом, атакуючи спайковий білок, що дозволяє вірусу вбудовуватися в клітини. За даними FDA, даний медикамент захищає від зараження коронавірусом протягом півроку.

Варто відзначити, що його не можуть використовувати вже інфіковані пацієнти.

Нагадаємо, 9 грудня Державне управління з контролю за фармацевтичною продукцією Китаю схвалило перший в країні комбінований терапевтичний препарат від коронавірусу. Ліки було виготовлено на основі нейтралізуючих антитіл.

За даними клінічних випробувань, комбінована терапія може знизити ризик госпіталізації та смерті у пацієнтів з групи високого ризику приблизно на 80%.

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