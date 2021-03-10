В США задерживают поставки вакцин, количество распределенных доз значительно сократили
Федеральные власти распределят на этой неделе в США около 18,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Это на 2,5 миллиона меньше, чем неделей раньше.
Об этом пишет "Голос Америки".
В пресс-службе Белого дома объяснили, что это связано с задержками в поставках вакцины Johnson & Johnson.
В то же время, 15,8 миллиона доз вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna будут распределены правительством среди всех штатов. Кроме того, 2,7 миллиона доз будут распределены через аптечные сети.
За прошлую неделю в США распределили 21 миллиона доз вакцин, среди которых было 3,5 миллиона доз Johnson & Johnson.
На этой неделе компания не сможет предоставить свою вакцину американцам из-за сбоя в производстве. Ожидается, что поставки возобновятся в конце марта.
Всего в США уже распределили 123 миллионов доз вакцин, из которых уже использовали для прививок 93,7 миллиона доз.
Ранее разработчик вакцины от коронавируса Johnson&Johnson предупредил о возможных задержках в поставке препарата в Евросоюз.
Напомним, в США людям, которые полностью привились от коронавируса, разрешили общаться с другими привитыми гражданами без масок и соблюдения социальной дистанции.