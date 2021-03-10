У США затримують постачання вакцин, кількість розподілених доз значно скоротили

Федеральна влада розподілить на цьому тижні в США близько 18,5 мільйона доз вакцин від COVID-19. Це на 2,5 мільйона менше, ніж тижнем раніше.

В прес-службі Білого дому пояснили, що це пов'язано із затримками в поставках вакцини Johnson & Johnson.

У той же час, 15,8 мільйона доз вакцин Pfizer / BioNTech і Moderna будуть розподілені урядом серед усіх штатів. Крім того, 2,7 мільйона доз будуть розподілені через аптечні мережі.

За минулий тиждень у США розподілили 21 мільйони доз вакцин, серед яких було 3,5 мільйона доз Johnson & Johnson.

На цьому тижні компанія не зможе надати свою вакцину американцям через збій у виробництві. Очікується, що поставки відновляться в кінці березня.

Всього в США вже розподілили 123 мільйонів доз вакцин, з яких вже використовували для щеплень 93,7 мільйона доз.