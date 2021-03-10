В США задерживают поставки вакцин, количество распределенных доз значительно сократили 

В пресс-службе Белого дома объяснили, что это связано с задержками в поставках вакцины Johnson & Johnson.

В то же время, 15,8 миллиона доз вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna будут распределены правительством среди всех штатов. Кроме того, 2,7 миллиона доз будут распределены через аптечные сети.

За прошлую неделю в США распределили 21 миллиона доз вакцин, среди которых было 3,5 миллиона доз Johnson & Johnson.

На этой неделе компания не сможет предоставить свою вакцину американцам из-за сбоя в производстве. Ожидается, что поставки возобновятся в конце марта.

Всего в США уже распределили 123 миллионов доз вакцин, из которых уже использовали для прививок 93,7 миллиона доз.