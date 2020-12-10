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В США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

Новина українською → Четверг 10 декабря 2020 06:15
В США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки Фото: медработник (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В США зафиксировали рекордные 3112 смертей от коронавируса за сутки. Ранее в стране в среднем фиксировали около 2300 смертельных случаев в сутки.

Об этом пишет Reuters.

Прогнозируют, что в ближайшие месяцы число жертв будет расти. На сегодняшний день от этого заболевания погибло более 289 тысяч жителей страны. Впервые вирус унес жизни более 3 тысяч человек за сутки 3 декабря.

Кроме того, число пациентов с COVID, госпитализированных по всей стране, к концу среды выросло до нового исторического максимума - 105 805 человек, что на 18% больше, чем за предыдущие две недели.

Всего в США в среднем было зарегистрировано 2259 случаев смерти и 205 661 новый случай инфицирования каждый день за последнюю неделю.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что после рождественских праздников необходимо ожидать усиления распространения коронавируса.

Напомним, Трамп заявлял, что уже на этой неделе начнется вакцинация от COVID-19 в США

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