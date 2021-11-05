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В США закончили испытания таблеток Pfizer от COVID-19: какие результаты

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США, Пятница 05 ноября 2021 13:44
В США закончили испытания таблеток Pfizer от COVID-19: какие результаты Фото: в США успешно прошли испытания таблетки Pfizer от COVID-19 (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах Америки закончились испытания экспериментальных противовирусных таблеток Pfizer Inc против коронавируса. Их прекратили раньше, потому что препарат показал хороший результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Результаты испытания таблетки показали, что они на 89% снижает вероятность госпитализации и риск развития тяжелого заболевания у взрослых. Но также препарат снижает вероятность смертельных случаев от коронавируса.

Отмечают, что результаты испытания таблеток Pfizer превосходят результаты, полученные с таблетками "Молнупиравир" от компании Merck. Однако полные данные испытаний обе компании пока не открыли для публичного доступа.

Как пишет Reuters, компания Pfizer заявила, что планирует представить промежуточные результаты испытаний своих таблеток, которые применяются в сочетании с более старым противовирусным препаратом "Ритонавир".

Напомним, Британия выдала разрешение на использование таблеток от коронавируса "Молнупиравир" от компании Merck.

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