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У США закінчили випробування таблеток Pfizer від COVID-19: які результати

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США, П'ятниця 05 листопада 2021 13:44
У США закінчили випробування таблеток Pfizer від COVID-19: які результати Фото: у США успішно пройшли випробування таблетки Pfizer від COVID-19 (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах Америки закінчилися випробування експериментальних противірусних таблеток Pfizer Inc проти коронавірусу. Їх припинили раніше, бо препарат показав гарний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Результати випробування таблетки показали, що вони на 89% знижує ймовірність госпіталізації та ризик розвитку тяжкого захворювання у дорослих. Але також препарат знижує ймовірність смертельних випадків від коронавірусу.

Зазначають, що результати випробування таблеток Pfizer перевершують результати, отримані з таблетками "Молнупіравір" від компанії Merck. Однак повні дані випробувань обидві компанії поки що не відкрили для публічного доступу.

Як пише Reuters, компанія Pfizer заявила, що планує представити проміжні результати випробувань своїх таблеток, які застосовуються в поєднанні з більш старим противірусним препаратом "Ритонавір".

Нагадаємо, Британія видала дозвіл на використання таблеток від коронавірусу "Молнупіравір" від компанії Merck.

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