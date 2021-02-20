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США закрывают границу с Канадой и Мексикой

Новина українською → Суббота 20 февраля 2021 01:15
США закрывают границу с Канадой и Мексикой Фото: навигация (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

США закроют сухопутные границы с Канадой и Мексикой. Ограничения будут действовать как минимум до 21 марта.

Об этом пишет Reuters.

Продление огранечиний на 30 дней является первым объявлением при президенте Джо Байдене.

Отмечается, что Канада не проявила особого интереса к снятию ограничений и недавно ввела новые требования к тестированию на COVID-19 для некоторых канадцев, возвращающихся сухопутными переходами.

26 января правительство США начало требовать от почти всех международных авиапассажиров получения отрицательных результатов теста на COVID-19 в течение трех дней после поездки, но не имеет аналогичных требований для пересечения сухопутной границы.

В указе, изданном в прошлом месяце, Байден приказал официальным лицам США "немедленно начать дипломатические переговоры с правительствами Канады и Мексики относительно протоколов общественного здравоохранения для наземных портов въезда".

Ранее в Белом доме заявили, что в настоящее время приезд "новых мигрантов" на территорию Соединенных Штатов является "несвоевременным". Это связано с пандемией коронавируса в мире.

РБК-Украина писало, что в Европе выросли антисемитские настроения во время пандемии коронавируса.

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