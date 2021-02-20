ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США закривають кордон з Канадою і Мексикою

Новость на русском → Субота 20 лютого 2021 01:15
США закривають кордон з Канадою і Мексикою Фото: навігація (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

США закриють сухопутні кордони з Канадою і Мексикою. Обмеження будуть діяти як мінімум до 21 березня.

Про це пише Reuters.

Продовження обмежень на 30 днів є першим оголошенням при президентові Джо Байдену.

Наголошується, що Канада не виявила особливого інтересу до зняття обмежень і нещодавно ввела нові вимоги до тестування на COVID-19 для деяких канадців, які повертаються сухопутними переходами.

26 січня уряд США почав вимагати від майже всіх міжнародних авіапасажирів отримання негативних результатів тесту на COVID-19 протягом трьох днів після поїздки, але не має аналогічних вимог для перетину сухопутного кордону.

В указі, виданому минулого місяця, Байден наказав офіційним особам США "негайно почати дипломатичні переговори з урядами Канади та Мексики щодо протоколів громадського охорони здоров'я для наземних портів в'їзду".

Раніше в Білому домі заявили, що в даний час приїзд "нових мігрантів" на територію Сполучених Штатів є "несвоєчасним". Це пов'язано з пандемією коронавіруса у світі.

РБК-Україна писало, що в Європі зросли антисемітські настрої під час пандемії коронавіруса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус кордон
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19