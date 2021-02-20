США закривають кордон з Канадою і Мексикою

США закриють сухопутні кордони з Канадою і Мексикою. Обмеження будуть діяти як мінімум до 21 березня.

Про це пише Reuters .

Продовження обмежень на 30 днів є першим оголошенням при президентові Джо Байдену.

Наголошується, що Канада не виявила особливого інтересу до зняття обмежень і нещодавно ввела нові вимоги до тестування на COVID-19 для деяких канадців, які повертаються сухопутними переходами.

26 січня уряд США почав вимагати від майже всіх міжнародних авіапасажирів отримання негативних результатів тесту на COVID-19 протягом трьох днів після поїздки, але не має аналогічних вимог для перетину сухопутного кордону.

В указі, виданому минулого місяця, Байден наказав офіційним особам США "негайно почати дипломатичні переговори з урядами Канади та Мексики щодо протоколів громадського охорони здоров'я для наземних портів в'їзду".