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США вводят запрет на поездки из Индии

Новина українською → Вашингтон, Пятница 30 апреля 2021 21:45
США вводят запрет на поездки из Индии Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (flickr.com/whitehouse)
Автор: РБК-Украина

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена запретит большинство поездок из Индии из-за всплеска случаев заболевания коронавирусом. Запрет вступит в силу во вторник, 4 мая.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает The Hill.

"По рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний администрация ограничит поездки из Индии немедленно. Эта политика будет проводиться в свете чрезвычайно высокого уровня заболеваемости COVID-19 и многочисленных вариантов, циркулирующих в Индии. Ограничение вступит в силу 4 мая", - заявила она.

Напомним, ранее в Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За предыдущие сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским". Этот штамм имеет сразу две мутации.

Ранее сообщалось, что новая вспышка COVID в Индии настолько серьезна, что в больницах почти не осталось свободных мест, а людям приходится покупать кислород и лекарства на "черном рынке".

Кроме того, Индия получит кислород для COVID-больных от 40 стран мира.

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