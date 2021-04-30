США вводят запрет на поездки из Индии

"По рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний администрация ограничит поездки из Индии немедленно. Эта политика будет проводиться в свете чрезвычайно высокого уровня заболеваемости COVID-19 и многочисленных вариантов, циркулирующих в Индии. Ограничение вступит в силу 4 мая", - заявила она.

Напомним, ранее в Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За предыдущие сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским". Этот штамм имеет сразу две мутации.

Ранее сообщалось, что новая вспышка COVID в Индии настолько серьезна, что в больницах почти не осталось свободных мест, а людям приходится покупать кислород и лекарства на "черном рынке".

Кроме того, Индия получит кислород для COVID-больных от 40 стран мира.