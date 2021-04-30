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США вводять заборону на поїздки з Індії

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 30 квітня 2021 21:45
США вводять заборону на поїздки з Індії Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (flickr.com/whitehouse)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація Президента Сполучених Штатів Джо Байдена заборонить більшість поїздок з Індії через сплеск випадків захворювання коронавірусом. Заборона набуде чинності у вівторок, 4 травня.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає The Hill.

"За рекомендацією центрів з контролю та профілактики захворювань адміністрація обмежить поїздки з Індії негайно. Ця політика буде проводитися в світлі надзвичайно високого рівня захворюваності COVID - 19 і численних варіантів, що циркулюють в Індії. Обмеження набуде чинності 4 травня", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше в Індії зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За попередню добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування. Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським". Цей штам має відразу дві мутації.

Раніше повідомлялося, що новий спалах COVID в Індії настільки серйозний, що в лікарнях майже не залишилося вільних місць, а людям доводиться купувати кисень і ліки на " чорному ринку".

Крім того, Індія отримає кисень для COVID-хворих від 40 країн світу.

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