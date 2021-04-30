США вводять заборону на поїздки з Індії

"За рекомендацією центрів з контролю та профілактики захворювань адміністрація обмежить поїздки з Індії негайно. Ця політика буде проводитися в світлі надзвичайно високого рівня захворюваності COVID - 19 і численних варіантів, що циркулюють в Індії. Обмеження набуде чинності 4 травня", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше в Індії зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За попередню добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування. Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським". Цей штам має відразу дві мутації.

Раніше повідомлялося, що новий спалах COVID в Індії настільки серйозний, що в лікарнях майже не залишилося вільних місць, а людям доводиться купувати кисень і ліки на " чорному ринку".

Крім того, Індія отримає кисень для COVID-хворих від 40 країн світу.