На стадионе, в ТЦ и кинотеатре: где и как работают центры вакцинации

Центры вакцинации работают в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Ровно. На прививки будут приглашать людей, которые записались через "Дію" или у семейного врача.

Где можно сделать прививку, в материале РБК-Украина.

Киев

Вакцинацию будут проводить 5 и 6 июня. Центр вакцинации будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: просп. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).

Организованы два потока:

первый - для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время;

- для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время; второй - для тех, кто также записан в "Дії", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться вызова, либо вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Полтава

Прививки будут делать в пяти временных Центрах массовой вакцинации китайским препаратом CoronaVac. Центры вакцинации будут работать 5 и 6 июня с 9:00 до 18:00.

Где можно вакцинироваться:

Полтава – на базе Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (проспект Первомайский, 5);

– на базе Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (проспект Первомайский, 5); Кременчуг - на базе Кременчугского лицея №11 "Гарант" (ул. Первомайская, 53);

- на базе Кременчугского лицея №11 "Гарант" (ул. Первомайская, 53); Лубны - на базе кинотеатра "Киевская Русь" (проспект Владимирский, 16);

- на базе кинотеатра "Киевская Русь" (проспект Владимирский, 16); Горишние Плавни - обособленный админкорпус ЧАО "Горно-обогатительный комбинат" (ул. Строителей, 16).

Одесса

Прививки будут делать вакциной CoronaVac. Центры вакцинации населения будут работать в воскресенье, 6 июня, с 9: 00 до 17: 00:

торговом центре "Мегадом" , ул. Толбухина, 135;

, ул. Толбухина, 135; торговом центре "Fontan Sky" , пер. Семафорный, 4;

, пер. Семафорный, 4; СОШ №15 на ул. Крымская, 80-А.

Львов

На выходные Центр вакцинации на Арене "Львов" продолжит свою работу. Также будут две дополнительные бригады, которые будут вакцинировать население.

Прививки вакциной CoronaVac будут делать жителям области, которые зарегистрировались в приложении "Дія".

Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00.

Тернополь

Центр вакцинации расположат на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" на улице Воссоединения, 45.

Прививать будут китайской CoronaVac на выходных.

Ровно

Центр вакцинации разместят на базе Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука, по адресу: ул. 16 Июля, 36.

Для того чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон - в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".