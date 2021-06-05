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На стадионе, в ТЦ и кинотеатре: где и как работают центры вакцинации

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Киев, Суббота 05 июня 2021 09:00
На стадионе, в ТЦ и кинотеатре: где и как работают центры вакцинации Фото: в Украине работают центры вакцинации (Ivan Romano/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Центры вакцинации работают в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Ровно. На прививки будут приглашать людей, которые записались через "Дію" или у семейного врача.

Где можно сделать прививку, в материале РБК-Украина.

Киев

Вакцинацию будут проводить 5 и 6 июня. Центр вакцинации будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: просп. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).

Организованы два потока:

  • первый - для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время;
  • второй - для тех, кто также записан в "Дії", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться вызова, либо вакцинироваться в порядке "живой очереди".

    Полтава

    Прививки будут делать в пяти временных Центрах массовой вакцинации китайским препаратом CoronaVac. Центры вакцинации будут работать 5 и 6 июня с 9:00 до 18:00.

    Где можно вакцинироваться:

    • Полтава – на базе Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (проспект Первомайский, 5);
    • Кременчуг - на базе Кременчугского лицея №11 "Гарант" (ул. Первомайская, 53);
    • Лубны - на базе кинотеатра "Киевская Русь" (проспект Владимирский, 16);
    • Горишние Плавни - обособленный админкорпус ЧАО "Горно-обогатительный комбинат" (ул. Строителей, 16).

    Одесса

    Прививки будут делать вакциной CoronaVac. Центры вакцинации населения будут работать в воскресенье, 6 июня, с 9: 00 до 17: 00:

    • торговом центре "Мегадом", ул. Толбухина, 135;
    • торговом центре "Fontan Sky", пер. Семафорный, 4;
    • СОШ №15 на ул. Крымская, 80-А.

    Львов

    На выходные Центр вакцинации на Арене "Львов" продолжит свою работу. Также будут две дополнительные бригады, которые будут вакцинировать население.

    Прививки вакциной CoronaVac будут делать жителям области, которые зарегистрировались в приложении "Дія".

    Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00.

    Тернополь

    Центр вакцинации расположат на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" на улице Воссоединения, 45.

    Прививать будут китайской CoronaVac на выходных.

    Ровно

    Центр вакцинации разместят на базе Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука, по адресу: ул. 16 Июля, 36.

    Для того чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон - в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".

    Напомним, на прошлых выходных центры массовой вакцинации от коронавируса открылись в Киеве, Львове и Одессе. За выходные в центрах вакцинации привились почти 5 тысяч граждан.

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