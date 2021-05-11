Стало известно, как будут вакцинировать от COVID людей из очереди в "Дія"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предлагает, чтобы люди, которые записались на прививку через приложение "Дія", проходили вакцинацию от COVID в отдельные дни. Предложение уже поддержал президент Владимир Зеленский.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с членами правительства.
Сообщается, что на совещании обсудили вакцинацию тех, кто записался на прививку через приложение "Дія". В частности, Зеленский поддержал предложение Степанова по внедрению отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации этих лиц. Их на сегодня 532 000.
Кроме того, рассматривался вопрос о введении электронных больничных с 1 июня 2021 в пилотном формате в 200 больницах. В полном объеме они заработают с 1 сентября.
Также сообщается, что ведется работа по имплементации "ковидних паспортов". Украина ждет европейские образцы, чтобы согласовать с ними собственные документы.
Напомним, предварительную запись на вакцинацию от COVID через приложение "Дія" открыли в марте. Это не очередь в классическом понимании, но с помощью такой записи государство собирает информацию о количестве желающих, которые будут вакцинированы как можно быстрее.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина" заявил, что власть до конца этого года планирует вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения.