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Стало известно, какие еще области Украины приближаются к "красной" зоне

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Киев, Четверг 14 октября 2021 12:26
Стало известно, какие еще области Украины приближаются к "красной" зоне Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

К "красной" зоне адаптивного карантина в Украине приближаются еще пять областей. Ситуация с коронавирусом в них постепенно ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина "Громадському радіо".

"Я бы хотел назвать Житомирскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую - они на грани между "оранжевой" и "красной" зонами, но там сейчас действительно ситуация напряженная. Пока удается ситуацию сдержать за счет развертывания дополнительных коек или за счет новых механизмов тестирования", - отметил он.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Украине прогнозировано ухудшается.

Отметим, в "красной" зоне запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Но данное ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы от COVID.

Также на дистанционку переходят учебные заведения, где вакцинировано менее 100% персонала.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что к "красной" зоне приближаются еще пять регионов, но не назвал их.

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