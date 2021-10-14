Стало известно, какие еще области Украины приближаются к "красной" зоне

К "красной" зоне адаптивного карантина в Украине приближаются еще пять областей. Ситуация с коронавирусом в них постепенно ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина "Громадському радіо" .

"Я бы хотел назвать Житомирскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую - они на грани между "оранжевой" и "красной" зонами, но там сейчас действительно ситуация напряженная. Пока удается ситуацию сдержать за счет развертывания дополнительных коек или за счет новых механизмов тестирования", - отметил он.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Украине прогнозировано ухудшается.

Отметим, в "красной" зоне запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Но данное ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы от COVID.

Также на дистанционку переходят учебные заведения, где вакцинировано менее 100% персонала.