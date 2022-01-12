Стало известно, можно ли путешествовать с курсом CoronaVac и бустером Pfizer

Украинцам с курсом CoronaVac и бустером Pfizer можно путешествовать в страны, не признающие вакцинацию Coronavac. В международном сертификате будет отображаться последняя полученная вакцина.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на HELSI.ME .

Как объяснили, если гражданин получил первые две прививки вакциной Coronavac, а бустерную дозу - Comirnaty от Pfizer-BioNTech, то в сертификате будет отображено название Comirnaty.

"Такой сертификат дает право въезда в те страны, где принимают сертификаты о прививках Comirnaty от Pfizer", - говорится в сообщении.

Действие сертификата после бустерной прививки - 270 дней (9 месяцев). Данные обо всех полученных прививках всегда доступны в приложении Helsi.