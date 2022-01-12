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Стало відомо, чи можна подорожувати з курсом CoronaVac та бустером Pfizer

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Київ, Середа 12 січня 2022 13:06
Стало відомо, чи можна подорожувати з курсом CoronaVac та бустером Pfizer Фото: чи можна подорожувати з курсом CoronaVac та бустером Pfizer (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Українцям з курсом CoronaVac та бустером Pfizer можна подорожувати до країн, які не визнають вакцинацію Coronavac. У міжнародному сертифікаті відображатиметься остання отримана вакцина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на HELSI.ME.

Як пояснили, якшр громадянин отримав перші два щеплення вакциною Coronavac, а бустерну дозу - Comirnaty від Pfizer-BioNTech, то в сертифікаті буде відображена назва Comirnaty.

"Такий сертифікат дає право в’їзду до тих країн, де приймають сертифікати про щеплення Comirnaty від Pfizer", - йдеться у повідомленні.

Та дія сертифікату після бустерного щеплення - 270 днів (9 місяців). Дані про усі отримані щеплення завжди доступні у додатку Helsi.

Нагадаємо, в Україні змінили схеми змішування вакцин від COVID.

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