Стало відомо, чи можна подорожувати з курсом CoronaVac та бустером Pfizer
Фото: чи можна подорожувати з курсом CoronaVac та бустером Pfizer (Getty Images)
Українцям з курсом CoronaVac та бустером Pfizer можна подорожувати до країн, які не визнають вакцинацію Coronavac. У міжнародному сертифікаті відображатиметься остання отримана вакцина.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на HELSI.ME.
Як пояснили, якшр громадянин отримав перші два щеплення вакциною Coronavac, а бустерну дозу - Comirnaty від Pfizer-BioNTech, то в сертифікаті буде відображена назва Comirnaty.
"Такий сертифікат дає право в’їзду до тих країн, де приймають сертифікати про щеплення Comirnaty від Pfizer", - йдеться у повідомленні.
Та дія сертифікату після бустерного щеплення - 270 днів (9 місяців). Дані про усі отримані щеплення завжди доступні у додатку Helsi.