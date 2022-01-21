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Стало известно, сколько школьников сейчас болеют COVID

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Киев, Пятница 21 января 2022 22:07
Стало известно, сколько школьников сейчас болеют COVID Фото: в Минздраве рассказали, сколько школьников болеют коронавирусом (УНИАН)
Автор: Ульяна Безпалько

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране коронавирусом болеют более 1,2 тысячи школьников. Он добавил, что на сегодняшний день свыше 21 тысячи учеников находятся на самоизоляции.

Об этом сказал Ляшко на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, сегодня региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) вводят дистанционное обучение в школах, в частности в тех учебных заведениях, где школы и классы уходят на самоизоляцию.

"По состоянию на 20 января на самоизоляции находилось 918 классов из 39 школ, это 21 637 детей. Количество заболевших учеников - 1212", - уточнил Ляшко.

Напомним, ранее глава Минздрава рассказал, как дети переносят новый штамм коронавируса "Омикрон".

Отметим, в Черновицкой области с 21 января все школы переходят на дистанционное обучение.

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