Стало известно, сколько школьников сейчас болеют COVID

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране коронавирусом болеют более 1,2 тысячи школьников. Он добавил, что на сегодняшний день свыше 21 тысячи учеников находятся на самоизоляции.

Об этом сказал Ляшко на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, сегодня региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) вводят дистанционное обучение в школах, в частности в тех учебных заведениях, где школы и классы уходят на самоизоляцию.

"По состоянию на 20 января на самоизоляции находилось 918 классов из 39 школ, это 21 637 детей. Количество заболевших учеников - 1212", - уточнил Ляшко.