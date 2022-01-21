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Ляшко рассказал, как дети переносят "Омикрон" 

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Пятница 21 января 2022 21:28
Ляшко рассказал, как дети переносят "Омикрон"  Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Одна из особенностей "Омикрона" - он больше поражает детей по сравнению с предыдущими вариантами вируса. Но при этом дети не заражаются этим штаммом чаще чем остальные возрастные категории населения.

Об этом сказал Ляшко на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что за последний день среди всех новых случаев COVID-19 в Украине на детей пришлось 12%.

"А в среднем, с 10 по 20 января - это от 6 до 10%. Среди всех госпитализированных доля детей составляет 16%, хотя вначале было 19%. Это пока сложно назвать статистикой, потому что анализ делается на небольших цифрах, ведь мы только входим в эту волну", - объяснил министр.

В основном у детей, которые попадают в больницы, фиксируют интоксикацию и температуру 38, уточнил Ляшко. Также были зафиксированы единичные случаи пневмоний, добавил министр. Пока что среди всех случаев инфицирования у детей во время последней волны необходимость в кислородной поддержке возникает достаточно редко.

"Когда у ребенка температура 38, то у родителей очень часто начинается паника. И, как правило, они обращаются за экстренной медицинской помощью. Экстренная медицинская помощь не отказывает, потому что речь идет о детях. Они забирают и отвозят их в больницу. То, что нам показывают главврачи - обычно проходит день-два и тех детей, которые попали с интоксикацией, выписывают", - сказал Ляшко.

По его словам, "ковид" cложнее всего переносят дети с диабетом и онкологическими заболеваниями.

"Что касается летальности среди детей, то пока изменений не наблюдается. Но если отталкиваться от примера европейских стран - она небольшая в процентном соотношении", - отметил министр.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, будут ли вводить в Украине новый жесткий локдаун.

Также в Минздраве называли важные отличия "Омикрона" от других штаммов.

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