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Стало известно, когда в Украине будет принято решение о бустерной вакцинации

Автор: Дмитрий Кузнецов

Решение о сроках применения бустерной дозы вакцины от коронавируса будет принято на этой неделе. В Министерстве здравоохранения в четверг состоится заседание экспертного совета по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украина Дениса Шмыгаля в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"В четверг (23 декабря - ред.) в Минздраве будет заседать экспертный совет, который примет решение о дате и времени применения третьей - бустерной - дозы вакцины", - сказал Шмигаль.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что вакцинацию бустерной дозой в Украине в этом году проводить не будут. По его словам, этот вопрос планируется рассмотреть в январе следующего года.

Напомним, в Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса отдельным категориям населения.

Отметим, в Украине 18 декабря зафиксировали первый случай штамма коронавируса "Омикрон".

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Денис ШмыгальКоронавирусВакцинация