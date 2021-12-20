Стало известно, когда в Украине будет принято решение о бустерной вакцинации

Решение о сроках применения бустерной дозы вакцины от коронавируса будет принято на этой неделе. В Министерстве здравоохранения в четверг состоится заседание экспертного совета по этому вопросу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украина Дениса Шмыгаля в эфире "Свобода слова" на ICTV.
"В четверг (23 декабря - ред.) в Минздраве будет заседать экспертный совет, который примет решение о дате и времени применения третьей - бустерной - дозы вакцины", - сказал Шмигаль.
Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что вакцинацию бустерной дозой в Украине в этом году проводить не будут. По его словам, этот вопрос планируется рассмотреть в январе следующего года.
Напомним, в Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса отдельным категориям населения.
Отметим, в Украине 18 декабря зафиксировали первый случай штамма коронавируса "Омикрон".