ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стало известно, усилят ли карантин в Киеве из-за новых случаев штамма "Дельта"

Новина українською →
Четверг 22 июля 2021 11:18
Стало известно, усилят ли карантин в Киеве из-за новых случаев штамма "Дельта" Фото: глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве не будут усиливать карантин из-за штамма коронавируса "Дельта". Однако ведется подготовка к третьей волне COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана в эфире "Украина 24".

На вопрос, будут ли вводить дополнительные меры в Киеве из-за "Дельты", он ответил отрицательно.

"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц", - сказал Рубан.

Напомним, уже известно о восемь случаев штамма "Дельта" в столице. Еще два зафиксированы в Закарпатской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Коронавирус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе