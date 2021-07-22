Стало відомо, чи посилять карантин в Києві через нові випадки штаму "Дельта"
Фото: глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Києві не будуть посилювати карантин через штам коронавірусу "Дельта". Однак ведеться підготовка до третьої хвилі COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Держспоживслужби Києва Олега Рубана в ефірі "Україна 24".
На питання, чи будуть вводити додаткові заходи у Киеві через "Дельту", він відповів заперечно.
"Ні, сьогодні місто готується до третьої хвилі, яка за прогнозами, буде на кінець серпня. Тому що люди повернуться з відпусток. І прогнозовано підйом захворюваності буде реєструватися кінець сперпня, вересень, жовтень місяць", - сказав Рубан.
Нагадаємо, вже відомо про вісім випадків штаму "Дельта" в столиці. Ще два зафіксовані в Закарпатській області.