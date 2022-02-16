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На станцию "Академик Вернадский" едут COVID-вакцины для полярников, - Минздрав

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Среда 16 февраля 2022 15:30
На станцию "Академик Вернадский" едут COVID-вакцины для полярников, - Минздрав Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Ульяна Безпалько

Ледокол "Ноосфера" направляется на станцию "Академик Вернадский" с вакцинами от коронавируса для украинских полярников. На борту 66 дозы вакцины Коминарти.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко.

Для обеспечения соблюдения всех норм холодовой цепи, на судне вакцины поместили в морозильную камеру, которая работает в режиме -70 градусов по Цельсию.

"Нам важно, чтобы каждый человек мог получить надежную защиту от рисков COVID-19, тем более там, где возможности доступа к медицине весьма ограничены. Если уж даже в Антарктиде есть возможность сделать первую, вторую или бустерную дозу, чего медлить тем, у кого есть множество вариантов для вакцинации? Защитите себя и родных - вакцинируйтесь!", - сообщил Ляшко.

Напомним, в январе в Антарктиде на бельгийской научно-исследовательской станции произошла вспышка коронавируса.

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