На станцию "Академик Вернадский" едут COVID-вакцины для полярников, - Минздрав

Ледокол "Ноосфера" направляется на станцию "Академик Вернадский" с вакцинами от коронавируса для украинских полярников. На борту 66 дозы вакцины Коминарти.

Для обеспечения соблюдения всех норм холодовой цепи, на судне вакцины поместили в морозильную камеру, которая работает в режиме -70 градусов по Цельсию.

"Нам важно, чтобы каждый человек мог получить надежную защиту от рисков COVID-19, тем более там, где возможности доступа к медицине весьма ограничены. Если уж даже в Антарктиде есть возможность сделать первую, вторую или бустерную дозу, чего медлить тем, у кого есть множество вариантов для вакцинации? Защитите себя и родных - вакцинируйтесь!", - сообщил Ляшко.