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На станцію "Академік Вернадський" їдуть COVID-вакцини для полярників, - МОЗ

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Середа 16 лютого 2022 15:30
На станцію "Академік Вернадський" їдуть COVID-вакцини для полярників, - МОЗ Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Уляна Безпалько

Криголам "Ноосфера" прямує на станцію "Академік Вернадський" із вакцинами від коронавірусу для українських полярників. На борту 66 дози вакцини Комінарті.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна голова МОЗ Віктор Ляшко.

Для забезпечення дотримання всіх норм холодового ланцюга, на судні вакцини помістили у морозильну камеру, яка працює в режимі -70 градусів за Цельсієм.

"Нам важливо, щоб кожна людина могла отримати надійний захист від ризиків COVID-19, тим більше там, де можливості доступу до медицини досить обмежені. Якщо вже навіть в Антарктиді є можливість зробити першу, другу чи бустерну дозу, чого зволікати тим, у кого є безліч варіантів для вакцинації? Захистіть себе та рідних - вакцинуйтеся!", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, у січні в Антарктиді на бельгійській науково-дослідній станції стався спалах коронавірусу.

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