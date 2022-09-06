Статистика возвращается. В Украине за неделю заболели COVID-19 более 16 тысяч человек

В Украине начала расти заболеваемость коронавирусом. В связи с этим Министерство здравоохранения Украины будет публиковать статистику по заболеваемости каждую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрав Украины в Telegram .

Так, в период с 29 августа по 4 сентября в Украине зафиксировано 16 155 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 2024, медработников - 377).

Кроме того, за минувшую неделю вакцинировались 50 055 человек. Из всех проведенных прививок 30,8% составляют первые дозы, 8,2% - вторые дозы, 57,6% - первые бустерные дозы, 3,4% - вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

госпитализировано - 3 868 человек,

летальных исходов - 44,

вылечилось - 7 964 человека.

Всего за все время пандемии в Украине:

заболело - 5 072 533 человека,

поправилось - 4 935 472 человека,

летальных исходов - 108 885,

проведено тестирование (методом ПЦР и экспресс) - 31 663 994.

С начала вакцинальной кампании привито 16 038 746 человек, из них две дозы получили 15 295 160 человек, первую бустерную дозу - 2 009 824 человека, вторую бустерную дозу - 16 795 человек.

Напомним, в Украине уже началась осенняя волна роста заболеваемости COVID-19, в частности, за неделю заболело свыше 10 000 украинцев.