ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Статистика повертається. В Україні за тиждень захворіли на COVID-19 понад 16 тисяч осіб

Новость на русском →
Київ, Вівторок 06 вересня 2022 10:33
Статистика повертається. В Україні за тиждень захворіли на COVID-19 понад 16 тисяч осіб Фото: в Україні за тиждень захворіли на COVID-19 понад 16 тисяч осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні почала зростати захворюваність на коронавірус. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я України буде публікувати статистику по захворюваності щотижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МОЗ України в Telegram.

Так, в період з 29 серпня по 4 вересня в Україні зафіксовано 16 155 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 2024, медпрацівників - 377).

Крім того, за минулий тиждень вакцинувалися 50 055 осіб. З усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% - другі дози, 57,6% - перші бустерні дози, 3,4% - другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано - 3 868 осіб,
  • летальних випадків - 44,
  • вилікувалося - 7 964 людини.

Всього за весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 5 072 533 людини,
  • поправилося - 4 935 472 людини,
  • летальних випадків - 108 885,
  • проведено тестування (методом ПЛР і експрес) - 31 663 994.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 038 746 осіб, з них дві дози отримали 15 295 160 осіб, першу бустерну дозу - 2 009 824 особи, другу бустерну дозу - 16 795 осіб.

Нагадаємо, в Україні вже почалася осіння хвиля зростання захворюваності COVID-19, зокрема, за тиждень захворіло понад 10 000 українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Коронавірус
NEWS
У Кремлі знову висунули вимоги для зустрічі Путіна і Зеленського
У Кремлі знову висунули вимоги для зустрічі Путіна і Зеленського
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії