Степанов: на этой неделе подпишем контракт на большое количество COVID-вакцин

"На этой неделе будет подписан контракт. Один - сто процентов. Это будет достаточно большое количество вакцин. Поставка вся будет в этом году", - рассказал министр.

Степанов также добавил, что до 31 марта планировалось получить оставшуюся часть партии вакцины Covishield из Индии, но поставка задерживается из-за временного запрета на импорт препарата из страны.

Кроме того, как рассказал министр, Украина ожидает первую партию вакцин от коронавируса по механизму COVAX.

"Согласно последним официальным сообщениям от COVAX, мы ожидаем 367 тысяч AstraZeneca из Южной Кореи, также ожидаем 117 тысяч доз Pfizer. Это ближайшие поставки. До конца мая должны получить не менее, чем 1,7 млн вакцин", - добавил он.

Степанов отметил, что часть доз вакцины AstraZeneca из Южной Кореи зарезервируют для второй прививки тем, кто вакцинировался препаратом Covishield.