Степанов назвал регионы, которые могут попасть в "красную" зону карантина

В Украине сложная ситуация с коронавирусом в западных регионах. В частности, во Львовской области растет количество случаев COVID-19.

Вместе с тем, министр рассказал, что улучшилась ситуация в Ивано-Франковской области.

"У нас сложная ситуация в западных областях. Во Львовской области начался рост (COVID-случаев, - ред.). В том числе в Харьковской области, но пока все контролируемо. В Николаевской области есть по одному из показателей. То есть все те области, которые находятся в "оранжевой" зоне", - ответил он на вопрос о том, какие области на грани попадания в "красную" зону.

Отметим, сейчас в "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.