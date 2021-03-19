Степанов назвав регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину

В Україні складна ситуація з коронавірусом у західних регіонах. Зокрема, у Львівській області зростає кількість випадків COVID-19.

Разом з тим, міністр розповів, що покращилась ситуація в Івано-Франківській області.

"В нас є складна ситуація в західних областях. У Львівській області почалось зростання (COVID-випадків, - ред.). В тому числі у Харківській області, але поки все контрольовано. В Миколаївській області є по одному з показників. Тобто всі ті області, які перебувають у "помаранчевій" зоні", - відповів він на питання про те, які області на межі потрапляння до "червоної" зони.

Зазначимо, зараз у "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.