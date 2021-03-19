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Степанов назвав регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 10:12
Степанов назвав регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні складна ситуація з коронавірусом у західних регіонах. Зокрема, у Львівській області зростає кількість випадків COVID-19.

Про це повідомив журналістам під Радою міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Разом з тим, міністр розповів, що покращилась ситуація в Івано-Франківській області.

"В нас є складна ситуація в західних областях. У Львівській області почалось зростання (COVID-випадків, - ред.). В тому числі у Харківській області, але поки все контрольовано. В Миколаївській області є по одному з показників. Тобто всі ті області, які перебувають у "помаранчевій" зоні", - відповів він на питання про те, які області на межі потрапляння до "червоної" зони.

Зазначимо, зараз у "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Нагадаємо, завтра в Києві вводять сурові карантинні обмеження, вони триватимуть до 9 квітня включно.

Також у Сумах вирішили запровадити двотижневий "тайм-аут", щоб уникнути потрапляння в "червону" зону карантину.

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