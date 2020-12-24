Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины назвало самый эффективный метод борьбы с коронавирусом - это массовые прививки. Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, вакцинация может начаться в феврале, но сроки могут сместиться в зависимости от даты поставки вакцины.

"Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь, массовая вакцинация населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией", - заявил он.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко заявил, что утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививки 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.

Национальный план вакцинации украинцев от коронавируса был утвержден Минздравом 22 декабря. План включает четыре этапа.

Также РБК-Украина писало, что Польша может стать посредником Украины для получения вакцин от COVID из Евросоюза.