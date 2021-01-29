Степанов: в понедельник-вторник вы увидите новые контракты на поставки COVID-вакцин

Правительство с понедельника раскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса. Такие договоренности были достигнуты еще осенью 2020 года.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сказал министр здравохранения Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что пока не может назвать, с кем именно подписаны контракты.

"Мы изначально говорили о том, что мы вакцинацию начинаем в феврале 2021 года. Мы исходили из тех договоренностей и того понимания процесса договоренностей, который у нас существовал в сентябре-октябре месяце. Когда мы в состоянии получить вакцину... Исходя из тех договоренностей, я думаю, что уже в понедельник-вторник вы увидите новые контракты, которые мы подписали, я просто не могу сейчас назвать", - сказал министр.

Ранее Зеленский подписал закон, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса.

РБК-Украина писало, что Украина нуждается в закупке 15 миллионов доз вакцины от коронавируса.

У свіжому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 29 січня гості студії - Максим Степанов, Наталія Виноград, Борис Бриль, Юлія Тимошенко та інші - дають відповідь на питання, яке останнім часом хвилює усіх: коли нарешті почнеться вакцинація населення України і чому у нас досі немає жодної вакцини від COVID-19? Крім того, експерти розказують, чи потрібен Україні і українцям закон про референдум.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 29 січня

Нагадаємо, що нещодавно в українців з'явилася можливість змінити компанію-постачальника газу. Але, на жаль, мало хто знає, як це зробити. Як змінити постачальника газу - дивіться у короткому відео.



У минулому ефірі Андрій Коболєв та Олексій Кучеренко також розповіли про транспортування газу та зміну постачальника більш детально.



Також у минулому випуску Юрій Вітренко пояснив, чому держава встановила тариф за споживання газу 6,99 грн і пообіцяв, що "у лютому сума в платіжці зменшиться на 500 грн".



Крім того, на тлі недавньої трагедії у Харкові, глава правління благодійного фонду "Let's help" Ольга Бондаренко розповіла про стан державних і приватних пансіонатів для людей похилого віку в Україні.