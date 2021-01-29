Степанов: в понеділок-вівторок ви побачите нові контракти на постачання COVID-вакцин

Уряд з понеділка розповість про нові домовленості про постачання вакцини від коронавіруса. Такі домовленості були досягнуті ще восени 2020 року.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він уточнив, що поки не може назвати, з ким саме підписані контракти.

"Ми спочатку говорили про те, що ми починаємо вакцинацію в лютому 2021 року. Ми виходили з тих домовленостей і того розуміння процесу домовленостей, який у нас існував у вересні-жовтні місяці. Коли ми в змозі отримати вакцину... Виходячи з тих домовленостей, я думаю, що вже в понеділок-вівторок ви побачите нові контракти, які ми підписали, я просто не можу зараз назвати", - сказав міністр.

Раніше Зеленський підписав закон, який дозволяє почати вакцинацію українців від коронавіруса.

РБК-Україна писало, що Україна потребує закупівлю 15 мільйонів доз вакцини від коронавіруса.

У свіжому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 29 січня гості студії - Максим Степанов, Наталія Виноград, Борис Бриль, Юлія Тимошенко та інші - дають відповідь на питання, яке останнім часом хвилює усіх: коли нарешті почнеться вакцинація населення України і чому у нас досі немає жодної вакцини від COVID-19? Крім того, експерти розказують, чи потрібен Україні і українцям закон про референдум.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 29 січня

Нагадаємо, що нещодавно в українців з'явилася можливість змінити компанію-постачальника газу. Але, на жаль, мало хто знає, як це зробити. Як змінити постачальника газу - дивіться у короткому відео.



У минулому ефірі Андрій Коболєв та Олексій Кучеренко також розповіли про транспортування газу та зміну постачальника більш детально.



Також у минулому випуску Юрій Вітренко пояснив, чому держава встановила тариф за споживання газу 6,99 грн і пообіцяв, що "у лютому сума в платіжці зменшиться на 500 грн".



Крім того, на тлі недавньої трагедії у Харкові, глава правління благодійного фонду "Let's help" Ольга Бондаренко розповіла про стан державних і приватних пансіонатів для людей похилого віку в Україні.