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Степанов рассчитывает на спад пандемии коронавируса в апреле

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, что пандемия коронавируса пойдет на спад в апреле 2021 года. По его мнению, этому будет способствовать вакцинация и рост количества людей, которые переболели COVID-19.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському".

Как пояснил Степанов, лучший способ победить пандемию коронавируса - выработать коллективный иммунитет.

"Он (коллективный иммунитет - ред.) достигается двумя путями: или это вакцинация, которая должна составлять не менее 70-80%, или когда люди переболеют. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация", - заявил министр.

Напомним, до этого Степанов говорил, что пандемия коронавируса не отступает, несмотря на стабилизацию ситуации в Украине.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозировал, что в Украине до конца года общее количество больных коронавирусом достигнет 1 миллиона человек.

Добавим, в правительстве ожидают начать вакцинацию украинцев от коронавируса в феврале, а получение первого миллиона доз вакцин ожидается в марте.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановКоронавирус